В Сети появилось видео сгоревшего МиГ-29 после ДТП с участием пьяного офицера ВСУ
Пьяный капитан Вооруженных сил Украины прорвался на личном автомобиле на один из охраняемых аэропортов страны, сообщает Минобороны Украины.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, украинский офицер проехал на территорию аэродрома на личном автотранспорте.
"Не справившись с управлением, врезался в стоящий на взлетной полосе истребитель МиГ-29", — отмечается в сообщении.
Итогом ДТП стал пожар: сгорел хвост самолета стоимостью 20 миллионов долларов, также был поврежден личный автомобиль капитана ВСУ. Фото и видео повреждений техники были опубликованы в интернете.
Ранее СМИ сообщали, что сам нетрезвый военнослужащий получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. На происшествие иронично отреагировали пользователи украинского сегмента Сети.