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16:27   12 Марта 2021
Армия

В Сети появилось видео сгоревшего МиГ-29 после ДТП с участием пьяного офицера ВСУ

В Сети появилось видео сгоревшего МиГ-29 после ДТП с участием пьяного офицера ВСУ

Пьяный капитан Вооруженных сил Украины прорвался на личном автомобиле на один из охраняемых аэропортов страны, сообщает Минобороны Украины.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, украинский офицер проехал на территорию аэродрома на личном автотранспорте.

"Не справившись с управлением, врезался в стоящий на взлетной полосе истребитель МиГ-29", — отмечается в сообщении.

Итогом ДТП стал пожар: сгорел хвост самолета стоимостью 20 миллионов долларов, также был поврежден личный автомобиль капитана ВСУ. Фото и видео повреждений техники были опубликованы в интернете.

Ранее СМИ сообщали, что сам нетрезвый военнослужащий получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. На происшествие иронично отреагировали пользователи украинского сегмента Сети.

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#украина #всу #миг-29

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