В Сети появилось видео сгоревшего МиГ-29 после ДТП с участием пьяного офицера ВСУ

Пьяный капитан Вооруженных сил Украины прорвался на личном автомобиле на один из охраняемых аэропортов страны, сообщает Минобороны Украины.

Пьяный капитан Вооруженных сил Украины прорвался на личном автомобиле на один из охраняемых аэропортов страны, сообщает Минобороны Украины.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, украинский офицер проехал на территорию аэродрома на личном автотранспорте.

"Не справившись с управлением, врезался в стоящий на взлетной полосе истребитель МиГ-29", — отмечается в сообщении.

Итогом ДТП стал пожар: сгорел хвост самолета стоимостью 20 миллионов долларов, также был поврежден личный автомобиль капитана ВСУ. Фото и видео повреждений техники были опубликованы в интернете.

Ранее СМИ сообщали, что сам нетрезвый военнослужащий получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. На происшествие иронично отреагировали пользователи украинского сегмента Сети.