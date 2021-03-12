Максим Шугалей озвучил предварительные итоги социсследования в Судане

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский социолог Максим Шугалей обнародовал первую часть исследований, проведенных в Судане.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский социолог Максим Шугалей обнародовал первую часть исследований, проведенных в Судане.

Шугалей отметил, что Фонд постоянно занимается отслеживанием и проведением различных социсследований в африканских странах.

"Последние опросы общественного мнения в Судане показали, что, несмотря на то, что суданский народ выбирает демократические перемены, люди накапливают разочарование в связи с революцией, которая не улучшила жизнь простых суданцев", — сказал он в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению главы ФЗНЦ, политические изменения в африканской стране нельзя сравнивать с происходящими событиями в Ливии, где ситуация шла в направлении эскалации конфликта. Результатом этого стало появление вооруженных формирований. Шугалей отмечает, что суданскому военному контингенту, напротив, удалось достичь консенсуса с гражданским правительством — они направили общие усилия на сохранение стабильности в стране. Так удалось найти форму совместного управления и согласовать переходный период для реструктуризации государственной системы.