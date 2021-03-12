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16:20   12 Марта 2021
Политика

Брюссель на полгода продлил санкции против россиян и украинцев

Брюссель на полгода продлил санкции против россиян и украинцев

Европейский союз принял решение о пролонгации ограничений в отношении российских и украинских физических лиц и организаций за "подрыв суверенитета Украины".

Стоит отметить, что в 2014 году на территории Крыма прошел всенародный референдум. Подавляющее большинство местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к материковой России.

Такое решение стало защитной реакцией на антиконституционную смену власти в Киеве. Референдум отвечал всем нормам международного права.

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#ес #крым #санкции

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