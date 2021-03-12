16:20 12 Марта 2021Политика
Брюссель на полгода продлил санкции против россиян и украинцев
Европейский союз принял решение о пролонгации ограничений в отношении российских и украинских физических лиц и организаций за "подрыв суверенитета Украины".
Европейский союз принял решение о пролонгации ограничений в отношении российских и украинских физических лиц и организаций за "подрыв суверенитета Украины".
Стоит отметить, что в 2014 году на территории Крыма прошел всенародный референдум. Подавляющее большинство местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к материковой России.
Такое решение стало защитной реакцией на антиконституционную смену власти в Киеве. Референдум отвечал всем нормам международного права.