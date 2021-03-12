Sohu: ответ России на провокации в Артике привел власти США в бешенство

По словам китайских экспертов издания Sohu, Запад стремится оторвать у России «кусок жирного пирога» в регионе.

Ответ России на провокации США в Арктике привел Вашингтон в ярость, приводит издание "ПолитРоссия" слова аналитиков Sohu. Американские власти не готовы отказаться от своего притязания на регион, а Москва делает все для того, чтобы защитить Северный морской путь.

Эксперты напомнили, что протяженная береговая линия в Арктике дает России большие возможности по освоению природных ресурсов и логистики. Одним из важнейших направлений выступает Северный морской путь.

Этому коридору китайские аналитики прочат будущее серьезного конкурента Суэцкому каналу или Малаккскому проливу. Его развитие позволит Москве значительно сократить время поставок грузов из Азии в Европу.

Однако США и Евросоюз не могут допустить господство РФ в арктическом регионе, а потому на любые попытки Москвы обезопасить эту территорию отвечают провокациями, констатируют эксперты.

«Сразу несколько государств хотят оторвать у России свои куски этого жирного пирога. Москве придется выдержать жесткую конкуренцию за право контролировать Северный морской путь», — убеждены в Sohu.

Аналитики обратили внимание, что за последние годы Пентагон стал часто направлять к берегам Арктики военные корабли, а на аэродромах Норвегии и Аляски разместил самолеты. Все эти действия в Sohu расценивают как открытый вызов Москве.

Тем не менее, Россия готова отвечать на подобные провокации и усиливать позиции в Арктике. В частности, не так давно Москва направила в регион десятки истребителей, включая перехватчиков МиГ-31, а также развернула новые системы противовоздушной обороны С-400.

«Россия давно работает над развертыванием своих войск в Арктике, а также модернизирует свои многочисленные военные базы в этом регионе», — отметили эксперты.

На такие действия не могли не обратить внимание США. В Sohu убеждены, что действия РФ в регионе привели в ярость американские власти, которые значительно уступают стране по влиянию.