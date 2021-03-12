16:01 12 Марта 2021Общество
Вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили для применения в Азербайджане
Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства прошла регистрацию в Азербайджане.
Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства прошла регистрацию в Азербайджане.
Препарат одобрили для вакцинации населения страны в Министерстве здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время Россия направит партии доз вакцины в государство. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.
Вакцину "Спутник V" создали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат раньше всех в мире прошел государственную регистрацию. После проведения необходимых клинических исследований вакцина вышла в гражданский оборот.