Вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили для применения в Азербайджане

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства прошла регистрацию в Азербайджане.

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства прошла регистрацию в Азербайджане.

Препарат одобрили для вакцинации населения страны в Министерстве здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время Россия направит партии доз вакцины в государство. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.

Вакцину "Спутник V" создали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат раньше всех в мире прошел государственную регистрацию. После проведения необходимых клинических исследований вакцина вышла в гражданский оборот.