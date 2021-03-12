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16:01   12 Марта 2021
Общество

Вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили для применения в Азербайджане

Вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили для применения в Азербайджане

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства прошла регистрацию в Азербайджане.

Препарат одобрили для вакцинации населения страны в Министерстве здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время Россия направит партии доз вакцины в государство. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.

Вакцину "Спутник V" создали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат раньше всех в мире прошел государственную регистрацию. После проведения необходимых клинических исследований вакцина вышла в гражданский оборот.

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#азербайджан #вакцина #Спутник V

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