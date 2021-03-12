В Госдуме предложили штрафовать за использование флага на незаконных акциях

Депутат Госдумы Федоров направил на имя главы МВД предложение о введении ответственности для незаконно протестующих с флагами РФ.

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой ввести штраф для граждан, которые используют на несанкционированных акциях российский флаг, сообщает RT. Такое «надругательство над государственным символом», по словам депутата, происходит достаточно часто, но не попадает ни под одну административную статью. Предложение о введении ответственности законодатель направил письмом на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», – говорится в обращении.

По мнению Федорова, штрафы должны быть соизмеримы с теми, что в настоящее время применяются за нарушение порядка официального использования государственных символов. А это от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от 100 до 150 тысяч.

Пользователи в Twitter уже обсудили идею депутата. Мнения разделились.

«Меня тоже бесит, когда флагами России размахивают или вообще в них кутаются!», –поддержала депутата @45I70Vy1BSoX2ZX

«Все правильно! На митинги только знамена СССР!», – пошутил @ekolog16

«Очередное абсурдное предложение, очередной говорящей головы. У ребят кончаются идеи, за что ещё можно содрать. Видимо они всерьез считают, что штрафы спасут бюджет Отчизны», – раскритиковал идею @aleksey_krd

«Что такое «незаконные акции»?», – задался вопросом пользователь @winzard

Ранее, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил принять во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.