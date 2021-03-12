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17:48   12 Марта 2021
Россия

Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

В этом году Международный женский день 8 марта стал поводом не только поздравить прекрасный пол с «профессиональным праздником», но и задуматься о проводах зимы. С минувшего понедельника Россия отмечает Масленицу — всеми любимый праздник, главными атрибутами которого являются горящее чучело и, конечно же, вкусные блины.

На политическом поприще забот хватает и без этого, однако российские чиновники нашли время и на народные традиции. Почему после визита губернатора Московской области Андрея Воробьева у одинцовских школьников изо рта начали выпадать сырники, и кому пообещал испечь блины Владимир Жириновский — в материале «Политики Сегодня».

Вкусно и не сложно

Одним из первых отмечать Масленицу начал мэр Вологды Сергей Воропанов. Он решил убить двух зайцев разом: испечь блины и приготовить подарок для своей супруги в честь 8 марта. Глава города поделился сразу двумя рецептами: сначала Воропанов показал, как готовить традиционное для Масленицы блюдо, а после перечислил главные ингредиенты семейного счастья:

«Комплимент, приготовленный ужин, сделанные с ребенком уроки, цветы просто так, без повода и лучше не только 8 Марта. И тогда независимо от погоды за окном, настроение будет весенним, а на душе — тепло и хорошо. С праздником, милые женщины! Будьте счастливы! А мы для этого постараемся».

Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

Аналогичной стратегии решил придерживаться и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В отличие от мэра Вологды, он не стал демонстрировать богатый кулинарный бэкграунд, а сразу признался своим подписчикам: блины для него в новинку, но «кое-что» готовить Кожемяко все-таки умеет.

«Говорят, что учиться никогда не поздно… впервые взялся за блины. Нет, готовить я кое-что умею. Близкие не жаловались, но блины сам не жарил. Простой рецепт из детства. Попробуйте — это вкусно и, как оказалось, не сложно», — посоветовал губернатор.

«Изюминкой» фирменного рецепта стала минеральная вода с газом. Не многие добавляют ее в тесто для блинов, но именно так, по признанию Олега Кожемяко, делала его мама.

Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

Табу на тесто

Далеко не все российские регионы подверглись «блинной лихорадке». К примеру, власти Нижегородской области выпустили специальное постановление, которое запрещает продажу и, что важнее, дегустацию блинов с начинкой во время праздничных гуляний. По указу губернатора Глеба Никитина, блины на центральных площадях можно продавать только в закрытой одноразовой упаковке, а само тесто должно быть приготовлено «в стационарных условиях».

Кто и как будет следить за процессом приготовления блинов в Нижегородской области, глава региона не пояснил. Впрочем, по заверению местных жителей, гулянья с дегустацией блинной продукции проходят в штатном режиме.

В Ульяновской области на соседей наверняка смотрят с завистью, ведь в их регионе праздничные мероприятия в честь Масленицы из-за пандемии коронавируса отменили вовсе. Однако губернатор Сергей Морозов специально уточнил, что полевые кухни могут передислоцироваться во дворы, где уже никто мешать приготовлению блинов не будет:

«Мы не будем проводить никаких культурных программ, чтобы избежать массового скопления людей. Соответственно, на площадях массовых гуляний также не будет. Конечно, мы не запрещаем проводить дворовые праздники с выпеканием блинов на свежем воздухе».

Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

Учения ради

Грызть гранит науки, как известно, непросто, поэтому некоторые политики решили в масленичную неделю уделить внимание российским студентам. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к примеру, в последний день гуляний 13 марта намерен встретиться с учащимися Института мировых цивилизаций и угостить их блинами.

Политик является учредителем вуза, а такой высокий пост подразумевают личный контроль за деятельностью всех его отделений. Именно поэтому встреча Жириновского со студентами пройдет в столовой, где глава либерал-демократов будет сам печь блины и раздавать их всем желающим.

В среднеобразовательных учреждениях Подмосковья про Масленицу тоже не забыли. 12 марта с визитом в Лесногородскую школу (в городе Одинцово) прибыл губернатор Андрей Воробьев. В кулинарном классе на главу региона надели фартук и заставили помогать юным поварам печь блины. Пока бились яйца и мешалось тесто, Воробьев рассказывал об армейском прошлом:

«Когда я служил в армии, я активно участвовал в готовке. Там есть те, кто работает на кухне. Они готовят всему составу обеды и ужины. Поэтому все рядовые активно участвуют на кухне: чистят картошку, варят уху — помогают».

Губернатор Московской области вместе со школьниками одинцовской школы приготовил не только блины, но и сырники. Последние вышли настолько вкусными, что буквально соскакивали с вилок прямо во время приема пищи.

Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

Вопрос веры

Депутат Госдумы Виталий Милонов от публичной готовки в этом году решил отказаться. В беседе с «Политикой Сегодня» парламентарий заверил, что блины есть очень любит, а вот современные тенденции в отношении Масленицы не одобряет.

Ведь в последнее время, посетовал Милонов, в обществе все чаще стали подчеркивать языческие корни праздника, как бы отделяя его от христианской культуры. Дескать, изначально на масленичных гуляньях древние славяне «будили» спящую землю и просили ее о хорошем урожае. Отделять праздник от современной православной культуры не стоит, уверен бывший студент духовной академии.

«Масленица, как и многие другие праздники и события, имели и дохристианскую историю. Люди ведь жили еще до Христа. Какие-то события происходили, и что с того? Спустя время эти праздники наполнились новым содержанием, а другие просто исчезли. Поэтому большинство языческих праздников, к сожалению или к счастью, до нас не дошли. А те, что обрели новую природу, остались. Масленица – это праздник с языческими корнями, но сейчас он не языческий, потому что привязан к Великому посту», — объяснил Милонов.

На вопрос, будет ли он участвовать в праздничных гуляньях, депутат Госдумы ответил, не раздумывая:

«Завтра и послезавтра [13 и 14 марта] в восьми или девяти местах я должен быть. Так что целыми днями я на гуляньях».

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