Блином политику не испортишь. Как российские чиновники отмечают Масленицу

Под конец масленичной недели рассказываем, кто из политиков делился рецептами блинов, а кто лично угощал голодных студентов.

В этом году Международный женский день 8 марта стал поводом не только поздравить прекрасный пол с «профессиональным праздником», но и задуматься о проводах зимы. С минувшего понедельника Россия отмечает Масленицу — всеми любимый праздник, главными атрибутами которого являются горящее чучело и, конечно же, вкусные блины.

На политическом поприще забот хватает и без этого, однако российские чиновники нашли время и на народные традиции. Почему после визита губернатора Московской области Андрея Воробьева у одинцовских школьников изо рта начали выпадать сырники, и кому пообещал испечь блины Владимир Жириновский — в материале «Политики Сегодня».

Вкусно и не сложно

Одним из первых отмечать Масленицу начал мэр Вологды Сергей Воропанов. Он решил убить двух зайцев разом: испечь блины и приготовить подарок для своей супруги в честь 8 марта. Глава города поделился сразу двумя рецептами: сначала Воропанов показал, как готовить традиционное для Масленицы блюдо, а после перечислил главные ингредиенты семейного счастья:

«Комплимент, приготовленный ужин, сделанные с ребенком уроки, цветы просто так, без повода и лучше не только 8 Марта. И тогда независимо от погоды за окном, настроение будет весенним, а на душе — тепло и хорошо. С праздником, милые женщины! Будьте счастливы! А мы для этого постараемся».

Аналогичной стратегии решил придерживаться и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В отличие от мэра Вологды, он не стал демонстрировать богатый кулинарный бэкграунд, а сразу признался своим подписчикам: блины для него в новинку, но «кое-что» готовить Кожемяко все-таки умеет.

«Говорят, что учиться никогда не поздно… впервые взялся за блины. Нет, готовить я кое-что умею. Близкие не жаловались, но блины сам не жарил. Простой рецепт из детства. Попробуйте — это вкусно и, как оказалось, не сложно», — посоветовал губернатор.

«Изюминкой» фирменного рецепта стала минеральная вода с газом. Не многие добавляют ее в тесто для блинов, но именно так, по признанию Олега Кожемяко, делала его мама.

Табу на тесто

Далеко не все российские регионы подверглись «блинной лихорадке». К примеру, власти Нижегородской области выпустили специальное постановление, которое запрещает продажу и, что важнее, дегустацию блинов с начинкой во время праздничных гуляний. По указу губернатора Глеба Никитина, блины на центральных площадях можно продавать только в закрытой одноразовой упаковке, а само тесто должно быть приготовлено «в стационарных условиях».

Кто и как будет следить за процессом приготовления блинов в Нижегородской области, глава региона не пояснил. Впрочем, по заверению местных жителей, гулянья с дегустацией блинной продукции проходят в штатном режиме.

В Ульяновской области на соседей наверняка смотрят с завистью, ведь в их регионе праздничные мероприятия в честь Масленицы из-за пандемии коронавируса отменили вовсе. Однако губернатор Сергей Морозов специально уточнил, что полевые кухни могут передислоцироваться во дворы, где уже никто мешать приготовлению блинов не будет:

«Мы не будем проводить никаких культурных программ, чтобы избежать массового скопления людей. Соответственно, на площадях массовых гуляний также не будет. Конечно, мы не запрещаем проводить дворовые праздники с выпеканием блинов на свежем воздухе».

Учения ради

Грызть гранит науки, как известно, непросто, поэтому некоторые политики решили в масленичную неделю уделить внимание российским студентам. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к примеру, в последний день гуляний 13 марта намерен встретиться с учащимися Института мировых цивилизаций и угостить их блинами.

Политик является учредителем вуза, а такой высокий пост подразумевают личный контроль за деятельностью всех его отделений. Именно поэтому встреча Жириновского со студентами пройдет в столовой, где глава либерал-демократов будет сам печь блины и раздавать их всем желающим.

В среднеобразовательных учреждениях Подмосковья про Масленицу тоже не забыли. 12 марта с визитом в Лесногородскую школу (в городе Одинцово) прибыл губернатор Андрей Воробьев. В кулинарном классе на главу региона надели фартук и заставили помогать юным поварам печь блины. Пока бились яйца и мешалось тесто, Воробьев рассказывал об армейском прошлом:

«Когда я служил в армии, я активно участвовал в готовке. Там есть те, кто работает на кухне. Они готовят всему составу обеды и ужины. Поэтому все рядовые активно участвуют на кухне: чистят картошку, варят уху — помогают».

Губернатор Московской области вместе со школьниками одинцовской школы приготовил не только блины, но и сырники. Последние вышли настолько вкусными, что буквально соскакивали с вилок прямо во время приема пищи.

Вопрос веры

Депутат Госдумы Виталий Милонов от публичной готовки в этом году решил отказаться. В беседе с «Политикой Сегодня» парламентарий заверил, что блины есть очень любит, а вот современные тенденции в отношении Масленицы не одобряет.

Ведь в последнее время, посетовал Милонов, в обществе все чаще стали подчеркивать языческие корни праздника, как бы отделяя его от христианской культуры. Дескать, изначально на масленичных гуляньях древние славяне «будили» спящую землю и просили ее о хорошем урожае. Отделять праздник от современной православной культуры не стоит, уверен бывший студент духовной академии.

«Масленица, как и многие другие праздники и события, имели и дохристианскую историю. Люди ведь жили еще до Христа. Какие-то события происходили, и что с того? Спустя время эти праздники наполнились новым содержанием, а другие просто исчезли. Поэтому большинство языческих праздников, к сожалению или к счастью, до нас не дошли. А те, что обрели новую природу, остались. Масленица – это праздник с языческими корнями, но сейчас он не языческий, потому что привязан к Великому посту», — объяснил Милонов.

На вопрос, будет ли он участвовать в праздничных гуляньях, депутат Госдумы ответил, не раздумывая: