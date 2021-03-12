Ляшко назвал препарат для вакцинации украинцев от коронавируса "индийским хламом"

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко раскритиковал индийскую вакцину от коронавируса, которой начали прививать население страны.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко раскритиковал индийскую вакцину от коронавируса, которой начали прививать население страны.

Вакцинация от COVID-19 на Украине началась в конце февраля. Для этого власти страны одобрили применение препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Ляшко также высказался на эту тему.

"За тем индийским хламом, который колят в странах юго-западной Азии, и то там дано разрешение только для экстренного использования. За этим хламом для украинцев полетел целый министр здравоохранения, и на тебе боже, что нам негоже", — заявил бывший народный депутат.

Ляшко задался вопросом, почему "эту некачественную вакцину" везут на Украину. По его словам, индийский препарат нигде в европейских странах не применяется.

"Вы рассказываете, что мы идем в Европу. Покажите, где в Европе используют вакцину, которую вы привезли на Украину. Вы зарегистрировали эту так называемую качественную вакцину за один день. Что можно проверить за один день?", — эмоционально вопрошает Ляшко.

Бывший украинский депутат также отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на использование индийской вакцины только в экстренных случаях.

"Используется она исключительно для стран южной Азии, то есть для бедных людей. Вот что вы нам привезли. Вы нам привезли вакцину, которой колятся только побирушки, нищие и те, кто ждет подачек", — резюмировал Ляшко.

Согласно последним данным, количество случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии достигло почти 1,5 млн. От инфекции умерло около 28 тыс. человек.