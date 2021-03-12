Во Франции вооруженного ножом школьника задержали за угрозы убить учителя

Сотрудники полиции во Франции задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Подросток угрожал убить учителя.

Сотрудники полиции во Франции задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Подросток угрожал убить учителя.

Инцидент произошел в школе имени Филиппа де Виньоля. Школьник сам связался с правоохранителями и сообщил о готовности расправиться с преподавателем. Сейчас мальчик находится под стражей. Полицейские исключают террористические или религиозные мотивы правонарушения. Вероятно, речь идет о разногласиях по учебному вопросу.