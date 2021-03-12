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15:14   12 Марта 2021
Происшествия

Во Франции вооруженного ножом школьника задержали за угрозы убить учителя

Во Франции вооруженного ножом школьника задержали за угрозы убить учителя

Сотрудники полиции во Франции задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Подросток угрожал убить учителя.

Инцидент произошел в школе имени Филиппа де Виньоля. Школьник сам связался с правоохранителями и сообщил о готовности расправиться с преподавателем. Сейчас мальчик находится под стражей. Полицейские исключают террористические или религиозные мотивы правонарушения. Вероятно, речь идет о разногласиях по учебному вопросу.

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#франция #полиция #школьник

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