Порошенко добился «депортации» княгини Ольги из Давоса

Бывший президент Украины потребовал от организаторов ВЭФ исправить ошибки в описании известной соотечественницы.

Всемирный экономический форум, который проводится швейцарском Давосе, убрал княгиню Ольгу из списка женщин, которые изменили историю. Так организаторы форума отреагировали на возмущения экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Царьград».

«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — говорится в публикации форума.

Cписок появился на сайте ВЭФ к Международному женскому дню 8 марта, в который вошла и княгиня, что вызвало недовольство Порошенко. Он заявил, что форум указал княгиню Ольгу как «основательницу современной России», хотя она умерла за 300 лет до основания Московского княжества. Политик призвал ВЭФ «немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинском истории».