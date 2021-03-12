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15:04   12 Марта 2021
Происшествия

Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области

Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области

Осужденный Алексей Навальный убыл из СИЗО№3 во Владимирской области. Куда его повезли — неизвестно, сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Накануне Кобзев рассказал, что основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент в РФ) будет находиться в СИЗО "Кольчугино" до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ.

Незадолго до этого в УФСИН сообщили, что не будут делать публичных заявлений об этапировании Алексея Навального в колонию. Информацию об этом сообщат только его родным.

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#сизо #навальный #Кольчугино

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