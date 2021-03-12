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15:00   12 Марта 2021
Политика

Политолог Дзермант спрогнозировал конец карьеры Тихановской

Политолог Дзермант спрогнозировал конец карьеры Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пропадет из международной повестки до конца текущего года, заявил политолог Алексей Дзермант.

По его словам, Запад перестанет воспринимать беглую оппозиционерку, так как ее и без того скудный политический потенциал постепенно подходит к концу. Специалист подчеркнул, что Тихановская не имеет реального контроля над противниками власти внутри страны. Кроме того, против нее играет недавно обнародованное видео, на котором Тихановская обсуждает возможность захвата административных зданий.

"Затем в интервью Гордону она признается, что находится на содержании литовских спецслужб и литовского государства. Все это хоронит ее политические перспективы", — подытожил он.

Ранее стало известно, что Тихановская призвала общественность поддержать протестующих после выдвинутых против ее мужа обвинений. СК Белоруссии обвинил Сергея Тихановского в организации массовых беспорядков, сообщил телеканал "360".

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#белоруссия #тихановская #Дзермант

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