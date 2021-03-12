Статуя Трампа из китайского магазина привлекла внимание пользователей по всему миру

Необычный товар привлек внимание интернет-пользователей. Статуя бывшего президента США Дональда Трампа стала хитом в китайском онлайн-магазине.

Необычный товар привлек внимание интернет-пользователей. Статуя бывшего президента США Дональда Трампа стала хитом в китайском онлайн-магазине.

Фигурка экс-главы Белого дома предлагается в двух размерах — высотой 1,5 метра стоимостью 153 доллара и высотой четыре метра за 613 долларов. Выполнена она из керамики. Трамп изображен сидящим на коленях в позе "лотоса".

В описании к товару прикреплена фраза бывшего президента в период предвыборной гонки: "Верните вашей компании былое величие". Именно этот лозунг сподвиг продавца на создание фигуры. Автор изготовил 100 экземпляров, однако желающих приобрести статуэтку оказалось намного больше.

Ранее сообщалось об открытии самой большой статуи Будды Майтреи в Европе высотой 13,5 метра и весом около 30 тонн.