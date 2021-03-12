Российские врачи предупредили об опасности морозов для переболевших COVID-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, что холодная погода создает риски для людей, перенесших коронавирус.

Врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, что холодная погода создает риски для людей, перенесших коронавирус.

Температура воздуха, который при морозе становится более сухим, в некоторых регионах России опустится до -19. Для людей с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких перенести такую погоду очень тяжело. Переболевшие COVID-19 также находятся в опасности, отметил доктор.

При похолодании в воздухе уменьшается содержание кислорода, что чувствуют пациенты из группы риска, передает URA.RU. Заслуженный врач России, депутат Государственной думы Наталья Санина согласна с терапевтом. Вирусы при холоде проникают внутрь быстрее, рассказала она.