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14:58   12 Марта 2021
Общество

Российские врачи предупредили об опасности морозов для переболевших COVID-19

Российские врачи предупредили об опасности морозов для переболевших COVID-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, что холодная погода создает риски для людей, перенесших коронавирус.

Температура воздуха, который при морозе становится более сухим, в некоторых регионах России опустится до -19. Для людей с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких перенести такую погоду очень тяжело. Переболевшие COVID-19 также находятся в опасности, отметил доктор.

При похолодании в воздухе уменьшается содержание кислорода, что чувствуют пациенты из группы риска, передает URA.RU. Заслуженный врач России, депутат Государственной думы Наталья Санина согласна с терапевтом. Вирусы при холоде проникают внутрь быстрее, рассказала она.

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#мороз #холод #коронавирус

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