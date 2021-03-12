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14:46   12 Марта 2021
Политика

Европа планирует расширить санкции против России

Европа планирует расширить санкции против России

Европейский союз собирается усилить санкционное давление на Кремль из-за "нарушения прав человека" в стране.

Представитель союза подчеркнул, что сейчас прорабатывается вопрос по дополнительным фигурантам черного списка. Он также отметил, что санкции будут введены в самое ближайшее время.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала зеркально ответить Брюсселю на любые ограничения.

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