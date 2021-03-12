14:46 12 Марта 2021Политика
Европа планирует расширить санкции против России
Европейский союз собирается усилить санкционное давление на Кремль из-за "нарушения прав человека" в стране.
Европейский союз собирается усилить санкционное давление на Кремль из-за "нарушения прав человека" в стране.
Представитель союза подчеркнул, что сейчас прорабатывается вопрос по дополнительным фигурантам черного списка. Он также отметил, что санкции будут введены в самое ближайшее время.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала зеркально ответить Брюсселю на любые ограничения.