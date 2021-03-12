ОП РФ заявила о распространении запрещенного контента в Twitter

Более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией остаются неудаленными в соцсети Twitter. МИД РФ должен задать вопросы представителям платформы.

Более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией остаются неудаленными в соцсети Twitter. МИД РФ должен задать вопросы представителям платформы.

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмущенна безнаказанностью пользователей, которые распространяют детскую порнографию в Twitter, сообщает РИА Новости.

Российские правоохранители должны разобраться, почему американская сторона нарушает законодательство РФ и игнорирует требования об удалении "злостного контента", заметила общественница.

"Сам момент распространения детской порнографии на платформе Twitter вызывает очень много вопросов", — прокомментировала Мизулина.

Она напомнила, что в Соединенных Штатах хранение детской порнографии является уголовным преступлением. Однако представители соцсети не понесли наказания за подобную деятельность.