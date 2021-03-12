Россиянам рассказали, как изменятся условия для начисления выплат на детей

Минтруд РФ собирается учитывать недвижимое и движимое имущество, а также наличие банковских сбережений при назначении выплат на детей, заявили в пресс-службе ведомства.

Минтруд РФ собирается учитывать недвижимое и движимое имущество, а также наличие банковских сбережений при назначении выплат на детей, заявили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о денежных выплатах, которые начисляются на детей от трех до семи лет. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Минтруд РФ собирается в будущем учитывать недвижимое и движимое имущество при назначении выплат. Вдобавок к этому, среди обновленных правил планируется учитывать банковские сбережения россиян, передает ТАСС.