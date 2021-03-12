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14:30   12 Марта 2021
Экономика

Россиянам рассказали, как изменятся условия для начисления выплат на детей

Россиянам рассказали, как изменятся условия для начисления выплат на детей

Минтруд РФ собирается учитывать недвижимое и движимое имущество, а также наличие банковских сбережений при назначении выплат на детей, заявили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о денежных выплатах, которые начисляются на детей от трех до семи лет. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Минтруд РФ собирается в будущем учитывать недвижимое и движимое имущество при назначении выплат. Вдобавок к этому, среди обновленных правил планируется учитывать банковские сбережения россиян, передает ТАСС.

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#дети #минтруд #начисления

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