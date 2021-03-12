14:14 12 Марта 2021Политика
Шойгу и Нарышкин доложили Путину о ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел Совет безопасности по Ближнему Востоку, в ходе которого участники совещания обсудили ситуацию в регионе.
Президент России Владимир Путин провел Совет безопасности по Ближнему Востоку, в ходе которого участники совещания обсудили ситуацию в регионе.
Российский лидер предложил выслушать докладчиков, в качестве которых выступили глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и директор внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе", — сказал Путин.
Он отметил, что РФ уделяет большое внимание региону, в котором сосредоточено много партнеров Москвы.