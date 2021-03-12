Шойгу и Нарышкин доложили Путину о ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел Совет безопасности по Ближнему Востоку, в ходе которого участники совещания обсудили ситуацию в регионе.

Президент России Владимир Путин провел Совет безопасности по Ближнему Востоку, в ходе которого участники совещания обсудили ситуацию в регионе.

Российский лидер предложил выслушать докладчиков, в качестве которых выступили глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и директор внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе", — сказал Путин.

Он отметил, что РФ уделяет большое внимание региону, в котором сосредоточено много партнеров Москвы.