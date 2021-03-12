В Госдуме рассказали, как России выбиться на шестую строку в таблице коэффициентов УЕФА

Депутат нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил, что падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА — страшная новость для всех любителей футбола.

Депутат нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил, что падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА — страшная новость для всех любителей футбола.

Депутат напомнил, что еще вчера конкурентом России являлась Португалия. Сегодня же Нидерланды, которые, по словам парламентария, являются самой "нефутбольной" страной в Европе, обошли Россию и заняли седьмую строчку в таблице.

"Мы катимся все ниже и ниже, никаких признаков для того, чтобы пошел рост. Но если господин Дюков (президент Российского футбольного союза — Прим. ред.) и компания начнут развивать футбол, то за три–пять лет мы сможем вернуть себе хотя бы шестую строчку", — добавил Лебедев.

Парламентарий в комментарии "Чемпионату" также обратил внимание, что попадание "Тамбова" в РПЛ стало возможным даже несмотря на то, что у них нет стадиона и жестко ограничено финансирование. Это наглядно демонстрирует, что при отборе команд следует ориентироваться не только на спортивный принцип, но и учитывать инфраструктуру и наличие денег.