14:07 12 Марта 2021Общество
В Роскомнадзоре сообщили, что Twitter пока не идет на контакт
Руководство компании Twitter на данный момент не отвечает на запросы Роскомнадзора и не выходит на контакт. Об этом сообщили в ведомстве.
Руководство компании Twitter на данный момент не отвечает на запросы Роскомнадзора и не выходит на контакт. Об этом сообщили в ведомстве.
Представители Роскомнадзора готовы вести диалог с социальной сетью. При этом администрация Twitter игнорирует сообщения, которые направляет ведомство, передает РИА Новости. Компания пока не отреагировала на запросы Роскомнадзора.
До этого ведомство направило в суд три административных протокола в отношении Twitter. С 2017 года социальная сеть не предприняла меры по поводу обращений с просьбой удалить запрещенный контент.