В Роскомнадзоре сообщили, что Twitter пока не идет на контакт

Руководство компании Twitter на данный момент не отвечает на запросы Роскомнадзора и не выходит на контакт. Об этом сообщили в ведомстве.

Руководство компании Twitter на данный момент не отвечает на запросы Роскомнадзора и не выходит на контакт. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители Роскомнадзора готовы вести диалог с социальной сетью. При этом администрация Twitter игнорирует сообщения, которые направляет ведомство, передает РИА Новости. Компания пока не отреагировала на запросы Роскомнадзора.

До этого ведомство направило в суд три административных протокола в отношении Twitter. С 2017 года социальная сеть не предприняла меры по поводу обращений с просьбой удалить запрещенный контент.