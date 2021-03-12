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14:07   12 Марта 2021
Общество

В Роскомнадзоре сообщили, что Twitter пока не идет на контакт

В Роскомнадзоре сообщили, что Twitter пока не идет на контакт

Руководство компании Twitter на данный момент не отвечает на запросы Роскомнадзора и не выходит на контакт. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители Роскомнадзора готовы вести диалог с социальной сетью. При этом администрация Twitter игнорирует сообщения, которые направляет ведомство, передает РИА Новости. Компания пока не отреагировала на запросы Роскомнадзора.

До этого ведомство направило в суд три административных протокола в отношении Twitter. С 2017 года социальная сеть не предприняла меры по поводу обращений с просьбой удалить запрещенный контент.

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#twitter #диалог #роскомнадзор

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