Кашин: у Турции есть причины говорить о возможной покупке российских Су-35 и Су-57

Ранее власти Турции не раз озвучивали желание купить военную технику российского или китайского производства, но в жизнь эти планы воплощались далеко не всегда.

Ранее власти Турции не раз озвучивали желание купить военную технику российского или китайского производства, но в жизнь эти планы воплощались далеко не всегда.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя недавнее высказывание Анкары о желании приобрести новейшие российские истребители.

«Мы не знаем наверняка, действительно ли в Турции примут такое решение. Например, до покупки у нашей страны зенитной ракетной системы С-400 Турция много раз говорила о возможности купить систему ПВО у кого-то еще, — напомнил эксперт. — Может быть, турки делают эти заявления в расчете испугать американцев и заставить их сменить позицию».

Однако, по его словам, если Турция действительно решит приобрести российские истребители, она столкнется с большими техническими сложностями.

ВВС Турции, помимо того, что широко используют американские истребители F-16, еще и плотно взаимодействуют с американцами в области подготовки кадров. При переходе на другие военные самолеты Турции пришлось бы проводить серьезную реформу своих ВВС, к тому же Штаты могут отказаться обеспечивать турецкие F-16 запчастями, считает Кашин.

«Но, если Анкара на самом деле решит отойти от такого тесного сотрудничества с США, ей точно понадобится сложная военная техника от других поставщиков – невозможно закупать американское оружие и проводить независимую от США внешнюю политику», — добавил эксперт.

Если же взглянуть на вопрос с другой стороны и задуматься о том, выгодно ли для России продавать военную технику вроде бы недружественной стране, то, по словам Кашина, нужно понимать, что Турция представляет собой глобальный прецедент. Турция стала первым крупным союзником США, пошедшим по пути самостоятельной многовекторной политики.

«Да, она не становится нашим другом, не переходит в другой лагерь, у нее совершенно другие интересы и цели. Но сам факт того, что Турция из младшего партнера США смогла стать самостоятельным игроком, для нас очень выгоден», — уверен эксперт.

Поэтому подобное поведение Турции является сильным ударом по американской гегемонии, заключил Василий Кашин.