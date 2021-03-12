Путин лично выступит перед Федеральным собранием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, сейчас Кремль готовится провести мероприятие в очном формате. Однако эти планы могут быть скорректированы, исходя из эпидемиологической обстановки.

Кроме того, Песков заявил, что сейчас нет понимания, когда точно состоится выступление российского лидера. Таким образом он опроверг данные о том, что мероприятие пройдет 7–8 апреля.