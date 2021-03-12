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13:59   12 Марта 2021
Политика

Путин лично выступит перед Федеральным собранием

Путин лично выступит перед Федеральным собранием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, сейчас Кремль готовится провести мероприятие в очном формате. Однако эти планы могут быть скорректированы, исходя из эпидемиологической обстановки.

Кроме того, Песков заявил, что сейчас нет понимания, когда точно состоится выступление российского лидера. Таким образом он опроверг данные о том, что мероприятие пройдет 7–8 апреля.

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