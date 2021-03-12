Битва за Францию. Националистка Ле Пен готовится поменять власть «собачников»

Лидер «Национального фронта» не сомневается в своей победе на выборах президента Франции 2022 года и грозится заполнить Елисейский дворец кошками.

Пятилетнее президентство французского лидера Эммануэля Макрона подходит к концу: до главных выборов во Франции остается чуть больше года. Точная дата голосования пока еще не определена, однако известно, что кампания пройдет между 8 и 23 апреля.

Макрон все еще может стать фаворитом в этой гонке и даже пойти на второй срок, считают эксперты. Однако ряд его потенциальных соперников настроен решительно и не готов отдавать пальму первенства стороннику евроинтеграции.

Наиболее громко из всех, пожалуй, заявила о себе Марин Ле Пен — лидер консервативной партии «Национальный фронт». На днях политик четко дала понять, что не сомневается в своей победе на предстоящих выборах во Франции.

«Я думаю, что выиграю. Французы за 30 лет дали шанс проявить себя всем традиционным вариантам: правым, левым. При этом особой разницы между ними не увидели. Нынешнее правительство вообще вобрало в себя худшие черты и правых, и левых», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Ультраправый лидер даже обмолвилась о том, какие радикальные перемены будут ждать страну после ее прихода к власти.

«Вы же знаете, что я развожу котов. Все привыкли видеть в Елисейском дворце собак. После моей победы вы обнаружите там котов», — пошутила Марин Ле Пен.

Давние счеты

Участвует в президентской гонке Ле Пен далеко не впервые. Многие помнят деловую блондинку по выборам 2012 года, на которых ей удалось занять уверенное третье место. Будучи кандидатом от партии «Национальный фронт», Ле Пен критиковала военную кампанию НАТО и стран Евросоюза в Ливии, ратовала за многополярный мир и более тесное сотрудничество с Россией.

Свой проигрыш политик восприняла философски. Как минимум, националистам удалось подорвать непробиваемую «монополию мультикультурализма», отметила тогда оппозиционер и объявила о том, что «сражение за Францию только началось».

И сдержала свое обещание. В 2017 году именно она заставила серьезно «попотеть» Макрона. В первом туре отставание ультраправого лидера от нынешнего президента Франции было минимальным — около 3%. Тем не менее на втором этапе Макрону удалось увеличить разрыв в два раза: он одержал победу с 66,10% голосов, Ле Пен осталась с 33,90%.

Причину уже второго поражения лидера «Национального фронта» озвучил основатель партии — Жан-Мари Ле Пен, ее отец. Он отметил, что Ле Пен подвело недостаточное внимание к проблеме массовой иммиграции и категоричная позиция по отношению к членству Франции в ЕС. Оппозиционер неоднократно грозилась в случае победы провести референдум о выходе страны из организации.

Отношение к России

Ле Пен никогда не скрывала своего трепетного отношения к России. Более того, в 2014 году она получила кредит в размере €9 млн на финансирование своей кампании в ООО «Первый чешско-российский банк». Несмотря на острую полемику во Франции, «Национальный фронт», так или иначе, смог укрепить свои позиции на последующих выборах. К тому же, по словам самой Ле Пен, средства были выданы на обычных условиях.

Хотя с российским кредитором Ле Пен пока еще не рассчиталась, партия продолжает регулярно проводить выплаты по задолженности.

«Мы уже осуществляем такие выплаты. Мы делаем это каждый месяц и не испытываем с этим никаких трудностей, потому что мы приложили необходимые усилия, чтобы приспособить формат партии к ее финансовому положению», — заверила кандидат в президенты.

Однако в России Ле Пен видит не только финансового покровителя, но также идейного побратима. В том же 2014 году французский оппозиционер назвала президента страны Владимира Путина своим единомышленником, защищающим ценности европейской цивилизации.

«Господин Путин — патриот. Он дорожит суверенитетом своего народа. Он понимает, что мы защищаем единые ценности — ценности европейской цивилизации», — сказала Ле Пен.

Кроме того, лидер «Национального фронта» заявила, что не собирается вести холодную войну против Москвы, как это делает ЕС, причем «совершенно глупым образом». По ее словам, это противоречит интересам европейских народов.

Шансы на победу

О твердом намерении взять реванш на будущих выборах Марин объявила в январе прошлого года. При этом, судя по последним публичным выступлениям, Ле Пен все же решила послушаться отца и несколько изменить тактику.

Если раньше она «пугала», то теперь стала более взвешенной в своих суждениях, подтвердил в беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Ле Пен довольно логична, она сделала выводы из своего опыта четырехлетней давности. Тогда она напугала своим экстремизмом в отношении европейского правительства. Сейчас она очень серьезно снизила антибрюссельский настрой — сняла вопрос о выходе из ЕС и даже не настаивает на выходе из Шенгена», — обратил внимание собеседник издания.

По словам Рубинского, в преддверии избирательной кампании Ле Пен будет делать ставку на умеренно-правых граждан, либо же привлекать на свою сторону разочаровавшихся в собственных партиях левых. Впрочем, несмотря на довольно высокие шансы пройти во второй тур, окончательная победа Ле Пен на выборах будет зависеть от ее соперника, констатировал эксперт.

«Вопрос в том, в какой степени недовольство нынешним правительством размыло его предвыборный капитал, и есть ли у кого-то еще, помимо Макрона, возможность стать соперником Ле Пен во втором туре. Но вероятность повторения прежнего сценария — Макрон и Ле Пен — есть», — отметил Рубинский.

Любопытно, что о высоких шансах на победу оппозиционера заговорили еще в 2017 году. Тогда экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж заявил, что так называемый «евроскептизим» во Франции только начинает набирать обороты, а потому политика Ле Пен к 2022 году может стать актуальной.

«Я думаю, что Марин Ле Пен станет президентом Франции, просто, возможно, это произойдет в 2022 году. Если бы два года назад я сказал, что Марин Ле Пен будет участвовать во втором туре президентских выборов во Франции, и, вероятно, наберет около 40% голосов, то мне бы просто не поверили», — отмечал Фараж в 2017 году.

Вероятно, прогнозы британского политика начинают становится явью. По последним опросам Harris Interactive, ультраправый лидер вполне может рассчитывать на победу над Макроном. В первом туре аналитики прочат президенту Франции 23-24% голосов, а Марин Ле Пен — 26-27%.

Во втором туре картина слегка меняется: у Макрона — 52%, у Ле Пен — 48%. Тем не менее в июне разрыв между кандидатами на пост французского лидера составлял целых 10%.

Подобные цифры вызывают беспокойство у действующей власти, чей авторитет был значительно подорван из-за коронавируса и споров вокруг исламистского радикализма. По утверждению Le Figaro, отказаться от участия в голосовании или опустить в ящик пустые бюллетени готовы 79% избирателей против 60,9%, опрошенных в 2017.

По словам Рубинского, шансы кандидатов действительно во многом будут зависеть от того, что они будут предпринимать по отношению к COVID-19. Учел это обстоятельство и Макрон, который всячески пытается преодолеть последствия «коронакризиса», опираясь на своего главного партнера по ЕС — канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Многое покажут промежуточные выборы, которые пройдут этим летом — региональные и департаментские. У Макрона слабая укорененность на местах. Но в национальном масштабе пока ни у республиканцев, ни у левых запасного кандидата нет. После выборов станет ясно, смогут ли прежние системные партии найти достаточно убедительного кандидата и программу», — объяснил собеседник агентства.

Ле Пен и ее сторонники по партии восприняли результаты опросов с воодушевлением. По словам лидера «Национального фронта», они демонстрируют, что ее победа возможна.

«Обладая 48% голосов во втором туре президентских выборов против Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен подтверждает, что она способна победить в 2022 году. Все силы и добрая воля сходятся для победы!» — написал в Twitter помощник лидера Джордан Барделла.

Рубинский согласился с тем, что Ле Пен улучшила свои потенциальные результаты, однако говорить о ее победе со стопроцентной уверенностью не стал бы.

Ранее ПС рассказала об основных соперниках Макрона на президентских выборах во Франции 2022 года и их шансах.