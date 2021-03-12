Известный тренер по боксу стал жертвой массовой аварии в Воронеже

Мастер спорта по боксу Сергей Богословский попал в ДТП на перекрестке улиц Пеше-Стрелецкой и Космонавтов и умер.

Мастер спорта по боксу Сергей Богословский попал в ДТП на перекрестке улиц Пеше-Стрелецкой и Космонавтов и умер.

О смерти Богословского сообщила пресс-служба департамента физической культуры и спорта Воронежской области. Тренеру было 60 лет. Известно, что он находился на пассажирском сидении.

Авария случилась ночью 11 марта. По предварительным данным, за рулем Chevrolet Lacetti, где находился Богословский, сидел 57-летний мужчина. Водитель ехал по улице Пеше-Стрелецкая от Южно-Моравской и на регулируемом перекрестке проехал на красный сигнал светофора. Из-за нарушения ПДД произошло столкновение с Mitsubishi Lancer, после этого Chevrolet отбросило на Renault Logan. Тренер погиб на месте ДТП, еще двое пострадали и были госпитализированы в больницу.