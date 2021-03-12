В Правительстве РФ назвали способ разгрузить тюрьмы

К 2030 году число заключенных должно сократиться в 1,5 раза.

Число заключенных в российских колониях к 2030 году должно сократиться в 1,5 раза. Об этом на заседании коллегии ФСИН заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Около 100 тысяч нарушителей закона хотят перевести в исправительные центры, но на сегодняшний день мест там недостаточно.

«К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности», – сообщил министр.

Такая мера позволит уменьшить финансовую нагрузку и положительно отразится на месте России в мировом рейтинге уголовно-исполнительных служб, считают в Минюсте. Для решения проблемы планируется привлечь в том числе бизнес, чтобы часть осужденных могла отправиться работать на предприятия.

Согласно данным ФСИН на 1 февраля 2021 года, в колониях содержится 376 тысяч осужденных. По словам Константина Чуйченко, около 188 тысяч из них имеют право на замену лишения свободы на принудительные работы в исправительных центрах. Если Минюсту удастся успешно реализовать план, то число заключенных снизится до 250-300 тысяч человек.

Глава ФСИН Александр Калашников на коллегии добавил, что практика применения наказания в виде принудительных работ в России постепенно увеличивается.

«Если в 2017 году такой вид наказания отбывали около 600 человек, то за прошедший год по учету исправительных центров прошло уже более 12 тысяч осужденных», – сказал глава ФСИН.

Калашников отметил, что перечень объектов, на базе которых в ближайшие два года планируется организация исправительных центров уже утвержден. К имеющимся в России 108 учреждениям добавится еще 58. Это дополнительно подарит право на свободу почти 6,5 тысячи заключенным.