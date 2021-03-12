Инфекционист назвал вероятные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в РФ

Перспектива распространения птичьего гриппа в России незначительна, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Перспектива распространения птичьего гриппа в России незначительна, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ученый в интервью РИА Новости отметил, что в стране зафиксировано только несколько человек с таким диагнозом, и случаев заражения других людей пока не было зафиксировано. По словам Вознесенского, в случае, если выяснится, что птичий грипп может передаваться от человека к человеку, угроза распространения заболевания в России естественным образом возрастет.

Доктор заверил, что на этот случай в стране уже имеется четкий алгоритм, который позволит создать вакцину за полгода.

"Причем вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно", — объяснил Вознесенский.

Напомним, вирус выявили 18 февраля у семи работников птичьей фермы в Астраханской области. Симптомов у зараженных не наблюдается.