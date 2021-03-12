Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:32   12 Марта 2021
Общество

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Болгарии

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Болгарии

Использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca решили временно остановить в Болгарии до подтверждения ее безопасности, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.

Многие страны Евросоюза начали отказываться от препарата AstraZeneca после появления сообщений о серьезных побочных эффектах. В Болгарии призвали Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в письменной форме подтвердить разрешение на использование этой вакцины. До этого момента ее не будут использовать для вакцинации населения, заявил Борисов в эфире БНТ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#болгария #вакцина #astrazeneca #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров