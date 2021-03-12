Постпред Крыма Мурадов: Украина готовит провокацию против России

Киев приготовил план по "возвращению контроля" над Крымом. Об этом заявил постпред полуострова Крым Георгий Мурадов.

Киев приготовил план по "возвращению контроля" над Крымом. Об этом заявил постпред полуострова Крым Георгий Мурадов.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, благодаря чему Киев собирается "вернуть" Крым. В списке значилась стратегия "деоккупации и реинтеграции", консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, а также синергия. Мурадов считает, что такие действия Украины должны вызывать тревогу у здравомыслящих стран, которые вдруг решат поддержать эту антироссийскую провокацию.

"Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в "стратегии", надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников", — заявил постпред Крыма в интервью РИА Новости.

У Европы и Турции, которые активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией, должно сработать чувство самосохранения, считает Мурадов. Какое-то время эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится, но затем Киев останется в одиночестве и будет расхлебывать кашу, которую сам же и заварил, подытожил постпред.