Украина своими действия сама прекрасно развенчивает мифы о "российской пропаганде", заявил политолог и журналист Алексей Кочетков.

Украина своими действия сама прекрасно развенчивает мифы о "российской пропаганде", заявил политолог и журналист Алексей Кочетков.

По его словам, ежедневные обстрелы ДНР и ЛНР, а также блокировка воды на территорию Крымского полуострова играют в этом процессе ключевую роль.

"Я не встречал людей, которые бы смотрели украинское телевидение в Крыму или в Донбассе. Поэтому об эффективности украинских телеканалов, вещающих на Россию, могут рассказывать все что угодно", — сказал он.

Решение российского руководства не прекращать вещание украинских информационных агентств в Крыму не является проблемой. Их деятельность не представляет серьезной угрозы, подытожил он.

Ранее стало известно, что Киев утвердил стратегию по "деоккупации и реинтеграции" Крыма. МИД Украины планирует привлечь к этому проекту иностранных партнеров, сообщил телеканал "360".