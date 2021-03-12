Российская вакцина "Спутник V" получила признание в Германии

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства может оказаться эффективнее европейских аналогов, считают в Германии.

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" российского производства может оказаться эффективнее европейских аналогов, считают в Германии.

Препараты AstraZeneca и "Спутник V" разработаны на базе аденовируса. Однако в российской вакцине применяются два отличных друг от друга вирусных вектора для первой и второй доз, объяснил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.

Такое решение является умным, так как оно позволяет не уменьшать эффективность второй дозы, отметил Мертенс. Также он добавил, что вакцину могут разрешить к использованию в странах Евросоюза.