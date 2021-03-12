Пушков: при Трампе США почти исчерпали потенциал враждебности в отношении РФ

Администрация Байдена, которая обвиняла Трампа в несуществующих уступках Кремлю и грозила перейти в масштабное наступление на Россию, вдруг обнаружила, что у нее не так много возможностей сделать Москве еще «что-то плохое».

Администрация Байдена, которая обвиняла Трампа в несуществующих уступках Кремлю и грозила перейти в масштабное наступление на Россию, вдруг обнаружила, что у нее не так много возможностей сделать Москве еще «что-то плохое».

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Что еще может сделать плохого России администрация Байдена? Остаются три возможности: введение "санкций из ада" (DASKA), на которых давно настаивают самые последовательные русофобы; подталкивание Украины к новой войне в Донбассе при "покровительстве" США; увеличение натовских и американских военных контингентов в Польше и других граничащих с Россией странах альянса», — перечислил сенатор.

Однако «адские санкции» могут вновь не принести желаемого вреда России, но при этом они сильно ударят по европейским и американским инвесторам. Кроме того, этот шаг подведет российско-американские отношения к опасной черте, как в свое время у США это произошло с Ираном. Но только надо не забывать, что Россия – не Иран, подчеркивает Пушков.

Если американцы спровоцируют обострение войны в Донбассе, то это может обернуться поражением украинской армии, как это уже было в 2015 году, предупреждает сенатор. К тому же, еще не забыт опыт неудачной попытки Грузии силой захватить Южную Осетию в августе 2008 года. Все помнят, чем закончилась та короткая война, напоминает Пушков. А в планы США, по его словам, не входит вмешательство в военный конфликт на стороне Украины.

«Остается только третье направление – наращивание вооруженных сил на границах с Россией и в Черном море, — пишет сенатор. — Но это является лишь продолжением прежней линии США при Трампе».

В заключение Алексей Пушков отметил, что именно поэтому пока вся «жесткость» американского президента Джо Байдена по отношению к России ограничивается лишь жесткой риторикой.

Если же Байден решится на какие-либо антироссийские действия, то это, скорее всего будут не резкие и рискованные шаги, способные вывести ситуацию на грань военного конфликта, а некие шаги, направленные на длительную осаду России, считает сенатор.