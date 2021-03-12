Судебный ботаник из Англии использует ежевику в раскрытии преступлений

Британский криминалист Марк Спенсер использует знания ботаники в раскрытии преступлений. По словам доктора, ежевика очень полезна в нелегком деле судебного эксперта.

Британский криминалист Марк Спенсер использует знания ботаники в раскрытии преступлений. По словам доктора, ежевика очень полезна в нелегком деле судебного эксперта.

Доктор Спенсер курирует ботанические коллекции Музея естественной истории Великобритании и одновременно работает в криминалистической лаборатории, используя фрагменты растений для раскрытия преступлений. Ученый рассказал, почему именно ежевика помогла в расследовании сотни запутанных дел. О роли флоры в британской криминалистике сообщает Daily Mail.

Спенсер поведал, что корни и стебли этой удивительной ягоды могут помочь в определении года, когда было совершено то или иное преступление. Криминалист наглядно показал, как он использует улики, оставленные матушкой-природой, в своей работе. Будучи хорошо знакомым с существующей и ископаемой британской флорой, доктор Спенсер назвал именно ежевику "очень и очень полезной" при определении временных рамок убийства.

По словам Марка Спенсера, все дело в строго регламентированном характере ее произрастания. Доктор поведал, что существуют так называемые "растительные календари", используемые для определения конкретного года, когда тело оказалось на месте преступления. Отмечается, что получить заветный ответ с помощью ежевики можно всего за каких-то 30 минут. Такой способ существенно облегчает жизнь следователям и экономит их драгоценные время и деньги.

"Каждое растение имеет свой способ роста, свой способ поведения, и поэтому вы должны изучить и понять это", — поделился Спенсер.

Доктор изучает растительность Великобритании уже более 40 лет, поэтому не понаслышке знаком с "образом жизни" практически каждого ростка на Туманном Альбионе. Он объяснил, что, как только тело обнаруживается, растительность вокруг может содержать важные подсказки о том, когда останки оказались на месте происшествия. Отгадка кроется в том, что растительность начинает взаимодействовать со скелетом, постепенно полностью его поглощая.

"Иногда это может быть, например, корень, растущий из остатков скелета. Таким образом, корневые кольца, подобные дендрохронологии, могут быть использованы для оценки временных рамок", — рассказал Марк Спенсер.

В случае с ежевикой она может расти и вовсе в зарослях, которые на первый взгляд могут показаться "беспорядочными и хаотичными". На самом же деле это очень "аккуратные" растения со специфическим методом выращивания, которые могут многое рассказать, продолжал эксперт.

"Каждый год каждый подвой будет давать один или два энергично растущих стебля. Таким образом, глядя на стебли между человеком и подвоем, я могу подсчитать количество стеблей и сказать полиции: "вы смотрите на семь-восемь лет назад" или "12-13 лет назад", — подытожил криминалист.

Такой простой, но революционный метод особенно полезен на ранних стадиях расследования, когда у полиции нет никаких документов, удостоверяющих личность убитого. Подсчитав стебли ежевики, Марк Спенсер указывает полиции, за какой год или года следует искать, к примеру, пропавших без вести, что ускоряет уголовный процесс.