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12:59   12 Марта 2021
Происшествия

Празднование Масленицы в Москве закончилось смертью 16-летней сироты

Празднование Масленицы в Москве закончилось смертью 16-летней сироты

Несовершеннолетняя воспитанница столичного детского центра подавилась украденными блинами и задохнулась.

Умершая девочка имела множество заболеваний. Одно из них не позволяло ей есть пищу целиком. Воспитанница центра могла питаться только мелко измельченными продуктами, однако забыла об этом на Масленицу.

Сирота не удержалась и решила полакомиться блинами, которые украла из столовой. Она набила ими рот, после чего начала задыхаться. Прибывшие по вызову врачи попытались реанимировать подростка, но к тому моменту уже было слишком поздно: девочка задохнулась и умерла.

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