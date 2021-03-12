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12:42   12 Марта 2021
Происшествия

Пираты атаковали танкер для перевозки жидких химикатов в Гвинейском заливе

Пираты атаковали танкер для перевозки жидких химикатов в Гвинейском заливе

Группа из девяти вооруженных пиратов высадилась на танкере Davide B, перевозящем жидкие химические вещества, под флагом Мальты в Гвинейском заливе. 

В общей сложности пираты захватили судно и 15 из 21 члена экипажа, передает портал Trade Winds, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По предварительным данным, команда танкера состоит из уроженцев Украины, Румынии и Филиппин.

В момент нападения злоумышленников Davide B находился в нескольких морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоной. Гвинейский залив, где была совершена очередная атака, считается самым опасным местом из-за угрозы пиратов.

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#нападение #пираты #гвинейский залив

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