Пираты атаковали танкер для перевозки жидких химикатов в Гвинейском заливе

Группа из девяти вооруженных пиратов высадилась на танкере Davide B, перевозящем жидкие химические вещества, под флагом Мальты в Гвинейском заливе.

Группа из девяти вооруженных пиратов высадилась на танкере Davide B, перевозящем жидкие химические вещества, под флагом Мальты в Гвинейском заливе.

В общей сложности пираты захватили судно и 15 из 21 члена экипажа, передает портал Trade Winds, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По предварительным данным, команда танкера состоит из уроженцев Украины, Румынии и Филиппин.

В момент нападения злоумышленников Davide B находился в нескольких морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоной. Гвинейский залив, где была совершена очередная атака, считается самым опасным местом из-за угрозы пиратов.