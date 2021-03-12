Цифровую картину продали на аукционе за 70 миллионов долларов

Американец, создавший ее, теперь входит в тройку самых высоко оцениваемых художников современности.

В ходе последнего виртуального аукциона Christie’s цифровая картина американского художника Майка Винкельманна была продана почти за 70 миллионов долларов США. Полотно представляет собой коллаж из его работ, который называется «Повседневности. Первые пять тысяч дней». Стартовая стоимость картины составляла всего 100 долларов.

Работа сохранена в виде jpg-файла, составленного из пяти тысяч маленьких картинок. Несколько дней назад ставки участников аукциона держались на отметке в 5,25 миллиона долларов, однако позже цена резко выросла (до 69,3 миллиона долларов). Представители аукциона не стали раскрывать личность покупателя картины.

«Художники использовали аппаратное и программное обеспечение для создания произведений искусства и распространения их в интернете в течение последних 20 с лишним лет, но никогда не было реального способа по-настоящему владеть ими и собирать их. <…> Я считаю, что мы являемся свидетелями начала следующей главы в истории цифрового искусства», — прокомментировал покупку своей картины Майк Винкельманн.

Теперь американский художник входит в тройку самых высоко оцениваемых художников современности.