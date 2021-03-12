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13:27   12 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Пьяный капитан ВСУ устроил гонку на аэродроме и вывел из строя МиГ-29

Пьяный капитан ВСУ устроил гонку на аэродроме и вывел из строя МиГ-29

Воздушные силы Украины лишились истребителя МиГ-29. В результате аварии боевой самолет загорелся и получил серьезные повреждения двигателя, передает Telegram-канал «Украина.ру».

Уточняется, что ЧП спровоцировал капитан ВСУ, который, будучи в нетрезвом состоянии, решил проехаться на личном автомобиле по территории аэродрома. Выехав на взлетную полосу, автомобиль на полном ходу въехал в хвост истребителю — его на тот момент буксировали к месту стоянки.

В результате столкновения произошел пожар. Сообщается, что в ближайшее время МиГ-29 летать не сможет. У капитана обнаружили ушиб грудной клетки и лица. Прокуратура Киевского гарнизона начала расследование.

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