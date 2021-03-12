Экс-президент США Дональд Трамп отказался от участия в агитационной кампании Президентского клуба, куда входят все бывшие американские лидеры.

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от участия в агитационной кампании Президентского клуба, куда входят все бывшие американские лидеры.

Стоит отметить, что Трамп не поддерживает официальных контактов с коллегами, проводя свой досуг в собственной резиденции. Кроме того, Трампа не показали в ролике, агитирующем пройти вакцинацию от коронавируса, в котором приняли участие бывшие главы США.

Несмотря на информацию о том, что Трамп привился от COVID-19, в Белом доме не смогли найти фото или видеоматериалы, подтверждающие этот факт. При этом было принято решение не связываться с республиканцем по этому поводу, так как Трамп "сам не проявил заинтересованность".

Ранее стало известно, что экс-лидер заявил о своем громадном вкладе в разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Он отметил, что без его президентства Америка получила бы препарат только через пять лет, сообщил телеканал "360".