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12:37   12 Марта 2021
Россия

Стала известна дата проведения Восточного экономического форума

Стала известна дата проведения Восточного экономического форума

Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года. Мероприятие пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщили в Росконгрессе.

В 2020 году форум пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако в этот раз мероприятие организуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ, заверил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков.

«Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил Кобяков.

Советник президента также выразил надежду, что ВЭФ сможет приумножить инвестиционную составляющую и приобретет важное значение в развитии гуманитарных контактов.

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#росконгресс #вэф #восточный экономический форум #коронавирус

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