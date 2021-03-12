Стала известна дата проведения Восточного экономического форума

По сообщению Росконгресса, мероприятие состоится 2-4 сентября.

Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года. Мероприятие пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщили в Росконгрессе.

В 2020 году форум пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако в этот раз мероприятие организуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ, заверил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков.

«Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил Кобяков.

Советник президента также выразил надежду, что ВЭФ сможет приумножить инвестиционную составляющую и приобретет важное значение в развитии гуманитарных контактов.