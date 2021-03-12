Песков подтвердил нежелание Путина использовать детские образы в политике

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о нежелательности использования детских образов для всех политических сил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о нежелательности использования детских образов для всех политических сил.

По словам пресс-секретаря российского лидера, позиция Путина не изменилась.

"Такая позиция остается. Для всех в целом президент России говорил о нежелательности использования детского образа", — подчеркнул Песков.

Ранее глава государства в ходе встречи с волонтерами движения "Мы вместе", которая состоялась на прошлой неделе, раскритиковал тех, кто использует детей для достижения своих политических целей. Также Владимир Путин резко осудил широкое распространение в Сети призывов к несовершеннолетним выходить на незаконные акции.