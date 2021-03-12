12:23 12 Марта 2021Политика
Песков подтвердил нежелание Путина использовать детские образы в политике
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о нежелательности использования детских образов для всех политических сил.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о нежелательности использования детских образов для всех политических сил.
По словам пресс-секретаря российского лидера, позиция Путина не изменилась.
"Такая позиция остается. Для всех в целом президент России говорил о нежелательности использования детского образа", — подчеркнул Песков.
Ранее глава государства в ходе встречи с волонтерами движения "Мы вместе", которая состоялась на прошлой неделе, раскритиковал тех, кто использует детей для достижения своих политических целей. Также Владимир Путин резко осудил широкое распространение в Сети призывов к несовершеннолетним выходить на незаконные акции.