Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Скала" опубликовали в Сети

Опубликовано первое видео ужасающего пожара, который произошел в торговом центре "Скала" 12 марта. Ролик предоставило Федеральное агентство новостей.

Опубликовано первое видео ужасающего пожара, который произошел в торговом центре "Скала" 12 марта. Ролик предоставило Федеральное агентство новостей.

Сотрудники экстренных служб в настоящий момент продолжают бороться с распространяющимся огнем. Пламя стремительно распространилось с первого по шестой этажи. Площадь масштабного пожара составляет 150 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что панели в здании начали гореть. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Данные о раненых и погибших пока отсутствуют.

Часть автомобилей сгорела на парковке ТЦ. Точный ущерб из-за чрезвычайного происшествия будет установлен специалистами позднее.