Москва оценивает участие в "крымской платформе" как посягательство на целостность РФ

Москва намерена оценить участие других стран в "крымской платформе". Об этом заявил источник РИА Новости.

Москва намерена оценить участие других стран в "крымской платформе". Об этом заявил источник РИА Новости.

По словам собеседника, Россия будет рассматривать подобные действия в качестве посягательства на территориальную целостность государства.

Стоит отметить, что Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума. Тогда инициативу поддержали более 90% жителей полуострова. Москва неоднократно отмечала, что не подвергает сомнению суверенитет России над Крымом.