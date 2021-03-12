12:02 12 Марта 2021Политика
Москва оценивает участие в "крымской платформе" как посягательство на целостность РФ
Москва намерена оценить участие других стран в "крымской платформе". Об этом заявил источник РИА Новости.
Москва намерена оценить участие других стран в "крымской платформе". Об этом заявил источник РИА Новости.
По словам собеседника, Россия будет рассматривать подобные действия в качестве посягательства на территориальную целостность государства.
Стоит отметить, что Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума. Тогда инициативу поддержали более 90% жителей полуострова. Москва неоднократно отмечала, что не подвергает сомнению суверенитет России над Крымом.