Бездомный сумел проникнуть на авиабазу с самолетом президента США
Невнимательность охранника стала причиной незаконного проникновения бездомного на базу Эндрюс под Вашингтоном, где «припаркован» президентский лайнер Air Force One. Об этом сообщает Business Insider.
Инцидент произошел еще 4 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина без определенного места жительства в розовой кепке с помпонами суп пройти через КПП на базу, которая, к слову, находится под юрисдикцией ВВС США, и провел на ней около пяти часов. За это время он побывал в VIP-терминале, на фудкорте, а после проник на борт транспортного самолета C-40 Clipper. Там незваного гостя и заметил экипаж.
При проверке оказалось, что гражданин угрозы не представляет. Он не приближался к самолету Джо Байдена, а также к лайнеру, зарезервированному в тот день для госсекретаря США. Свой поступок мужчина оправдал любопытством, заявив, что просто «хотел увидеть самолеты». Будут ли ему предъявлены обвинения и накажут ли охранника, который даже не попросил странно одетого посетителя предоставить документы, пока не известно.