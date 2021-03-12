Бездомный сумел проникнуть на авиабазу с самолетом президента США

Мужчина в розовой кепке с помпонами прошел пост охраны и провел на военном объекте пять часов.

Невнимательность охранника стала причиной незаконного проникновения бездомного на базу Эндрюс под Вашингтоном, где «припаркован» президентский лайнер Air Force One. Об этом сообщает Business Insider.

Инцидент произошел еще 4 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина без определенного места жительства в розовой кепке с помпонами суп пройти через КПП на базу, которая, к слову, находится под юрисдикцией ВВС США, и провел на ней около пяти часов. За это время он побывал в VIP-терминале, на фудкорте, а после проник на борт транспортного самолета C-40 Clipper. Там незваного гостя и заметил экипаж.

При проверке оказалось, что гражданин угрозы не представляет. Он не приближался к самолету Джо Байдена, а также к лайнеру, зарезервированному в тот день для госсекретаря США. Свой поступок мужчина оправдал любопытством, заявив, что просто «хотел увидеть самолеты». Будут ли ему предъявлены обвинения и накажут ли охранника, который даже не попросил странно одетого посетителя предоставить документы, пока не известно.