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13:23   12 Марта 2021
Весь мир

Бездомный сумел проникнуть на авиабазу с самолетом президента США

Бездомный сумел проникнуть на авиабазу с самолетом президента США

Невнимательность охранника стала причиной незаконного проникновения бездомного на базу Эндрюс под Вашингтоном, где «припаркован» президентский лайнер Air Force One. Об этом сообщает Business Insider.

Инцидент произошел еще 4 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина без определенного места жительства в розовой кепке с помпонами суп пройти через КПП  на базу, которая, к слову, находится под юрисдикцией ВВС США, и провел на ней около пяти часов. За это время он побывал в VIP-терминале, на фудкорте, а после проник на борт транспортного самолета C-40 Clipper. Там незваного гостя и заметил экипаж. 

При проверке оказалось, что гражданин угрозы не представляет. Он не приближался к самолету Джо Байдена, а также к лайнеру,  зарезервированному в тот день для госсекретаря США.  Свой поступок мужчина оправдал любопытством, заявив, что просто «хотел увидеть самолеты». Будут ли ему предъявлены обвинения и накажут ли охранника, который даже не попросил странно одетого посетителя предоставить документы, пока не известно. 

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