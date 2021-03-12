Десятки машин такси скопились на мосту Бетанкура в Петербурге

Десятки таксистов перекрыли движение на мосту Бетанкура в городе на Неве. Более 40 одинаковых автомобилей стояли на одном участке около часа.

Десятки таксистов перекрыли движение на мосту Бетанкура в городе на Неве. Более 40 одинаковых автомобилей стояли на одном участке около часа.

Автомобили заняли весь первый ряд, нарушив ПДД о запрете остановки машин на скоростных магистралях. Комментаторы в Сети предположили, что таксисты устроили забастовку. Другие сообщали, что один шофер попал в ДТП, а остальные съехались к нему на помощь.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что все машины принадлежали одному сервису. Предположительно, на мосту снимали рекламный ролик. В ГИБДД подтвердили информацию о клипе. Заявка на съемку видео накануне поступила правоохранителям, однако авторов не удовлетворили условия, движение перекрыли всего на несколько минут.