МИД: Россия предостерегает Киев от попыток решить ситуацию в Донбассе силой

Москва предостерегает украинские власти от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва предостерегает украинские власти от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия предупреждает Киев об ответственности за дальнейшую эскалацию ситуации в Донбассе.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", — указала Захарова.

За последнее время обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Вооруженные силы Украины ведут обстрелы территорий ДНР и ЛНР из тяжелого вооружения, в частности применяя артиллерию и минометы калибра 120-мм.