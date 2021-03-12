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11:43   12 Марта 2021
Шоу-бизнес

Киноактер Клифф Саймон трагически погиб на одном из пляжей Лос-Анджелеса

Киноактер Клифф Саймон трагически погиб на одном из пляжей Лос-Анджелеса

Киноактер Клифф Саймон, известный широкой публике по ролям в сериалах "Звездные врата: ЗВ-1" и "Детектив Нэш Бриджес", погиб на пляже в Лос-Анджелесе, занимаясь кайтбордингом.

Супруга погибшего на 59-м году жизни актера написала в Facebook, что единственное утешение для нее в том, что он погиб, занимаясь любимым делом. Свое сообщение в соцсети она адресовала друзьям, семье и поклонникам творчества Клиффа Саймона. Клифф Саймон сыграл злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале "Звездные врата: ЗВ-1", завоевав большую популярность среди поклонников сериала.

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#клифф саймон #кайтбординг #смерть саймона

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