Киноактер Клифф Саймон трагически погиб на одном из пляжей Лос-Анджелеса

Киноактер Клифф Саймон, известный широкой публике по ролям в сериалах "Звездные врата: ЗВ-1" и "Детектив Нэш Бриджес", погиб на пляже в Лос-Анджелесе, занимаясь кайтбордингом.

Киноактер Клифф Саймон, известный широкой публике по ролям в сериалах "Звездные врата: ЗВ-1" и "Детектив Нэш Бриджес", погиб на пляже в Лос-Анджелесе, занимаясь кайтбордингом.

Супруга погибшего на 59-м году жизни актера написала в Facebook, что единственное утешение для нее в том, что он погиб, занимаясь любимым делом. Свое сообщение в соцсети она адресовала друзьям, семье и поклонникам творчества Клиффа Саймона. Клифф Саймон сыграл злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале "Звездные врата: ЗВ-1", завоевав большую популярность среди поклонников сериала.