Анонимное письмо помогло приморским полицейским раскрыть убийство местного жителя

Правоохранители, узнав о гибели жителя Приморья из анонимного письма, нашли его предполагаемого убийцу. Им оказался ранее судимый мужчина.

Правоохранители, узнав о гибели жителя Приморья из анонимного письма, нашли его предполагаемого убийцу. Им оказался ранее судимый мужчина.

Анонимное письмо, в котором сообщалось о смерти жителя поселка Славянка, получил его земляк. После этого мужчина обратился за помощью в полицию. Он показал правоохранителям послание, после чего те выехали на место ЧП.

В ходе осмотра указанного в письме дома стражи порядка нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. При выяснении обстоятельств случившегося им стало известно, что к убийству местного жителя может быть причастен его ранее судимый знакомый. Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали, и он сознался в содеянном. Сейчас в отношении мужчины ведется расследование.