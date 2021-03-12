В Крыму ответили на «три кита» Кулебы по возвращению полуострова Украине

Глава украинского МИД перечислил три условия, которые помогут Киеву «вернуть» Крым в состав страны.

На заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма». Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в своем Twitter на всякий случай пояснил, что документ является «четким сигналом» миру: Киев просит помощи и надеется «вернуть» себе полуостров, объединившись с другими странами.

«Исторический документ ["стратегия деоккупации"], который должен был быть принят еще в 2014. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента [Владимира Зеленского]».

На засіданні РНБО ми затвердили Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Історичний документ, який мав бути ще у 2014. Чіткий сигнал: ми не лише закликаємо світ допомогти повернути Крим, Україна сама серйозно і системно над цим працює за ініціативи Президента @ZelenskyyUa 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал принятую на заседании стратегию «первым фундаментальным документом со времен оккупации Крымского полуострова РФ, который дает четкий указатель, каким образом мы [Украина] будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма». Работа над проектом, по словам Данилова, длилась больше года.

«Двигаться в вопросах деоккупации Крыма» Украина собирается на «трех китах»: Кулеба перечислил их в своем следующем посте в Twitter. На первое место он поставил утвержденную стратегию, на второе – объединение усилий партнеров по «Крымской платформе» (переговорная площадка, созданная в конце 2020 года), а на третьем месте оказалось восстановление «международного права» и «украинского суверенитета».

Ни один из украинских «китов» не способен помочь Киеву продвинуться в вопросе «возвращения» Крымского полуострова, считает зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Стратегия Кулебы рушится уже на первом пункте: документ, принятый СНБО, затрагивает интересы лишь части крымских татар, но никак не касается жителей республики, проголосовавших за присоединение к РФ.

«Делая на них [крымских татар] ставку, они [СНБО] позиционируют их, как союзников Киева по деоккупации. Но здесь речь идет только про так называемый Меджлис, который российским законодательством запрещен. Вот они пытаются внушить Зеленскому, что крымские татары в подавляющем большинстве не принимают присоединение Крыма. Политика направлена на раскол крымского сообщества, но добиться этого не удастся: доля крымских татар занимает там всего 12–13%, при этом они постепенно понимают бесперспективность этой борьбы», — заявил Форманчук.

«Крымская платформа» тоже не вызвала доверия у общественника. По словам Форманчука, на государственном уровне желающих «пообсуждать и поосуждать» присоединение Крыма к РФ будет не так уж много.

«Я думаю, что эту стратегию тоже ждет провал, потому что мало стран согласятся на официальном уровне принять участие в "Крымской платформе". Украину могут поддержать Соединенные Штаты, об этом они сейчас стали говорить более активно. На каком-то уровне Вашингтон будет поддерживать Киев. Можно допустить, что к ним присоединится Великобритания, которая тоже выступает против российской политики. Но большого числа участников платформа не соберет», — добавил спикер.

Слова Кулебы про «международное право» Форманчук и вовсе назвал «блефом». Если украинские политики позволяют себе говорить о соблюдении прав и свобод населения Крыма, они обязаны перечислить выполненные обязательства по нормандскому соглашению. Германия, Россия и Франция ждут, когда Киев начнет соблюдать договоренности по конфликту на Донбассе, однако президент Владимир Зеленский не горит желанием улаживать противостояние на востоке страны.

Александр Форманчук обратил внимание, что Киев «отпускать» ситуацию с Крымом пока не планирует, но существенного прогресса в этом вопросе добиться ему едва ли удастся. Убедить западных партнеров поддержать Украину – это не самая сложная задача, стоящая перед Зеленским и его окружением. Куда сложнее настроить против России 95% крымчан, проголосовавших за присоединение к РФ в марте 2014 года.