Путин объяснил, почему Россия хочет окончания политического кризиса в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал штурм Конгресса США, который состоялся в начале 2021 года перед инаугурацией Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин прокомментировал штурм Конгресса США, который состоялся в начале 2021 года перед инаугурацией Джо Байдена.

Глава государства затронул международную повестку в рамках совещания по инвестициям в российскую экономику. Путин надеется, что политический кризис в Америке скоро закончится, так как Россия нуждается в надежных и стабильных партнерах для экономического роста и развития.

"Некоторые из этих людей, которые вышли прогуляться к Капитолию, 150 человек их было, были арестованы, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы. Закончатся ли на этом эти внутренние противоречия или нет? Мы не знаем, но мы хотим, чтобы они закончились", — цитирует Путина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Кроме того, президент страны назвал безуспешными санкции Запада в отношении России, так как это лишь показывает, как сильно укрепился экономический суверенитет РФ в последние годы.