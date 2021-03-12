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11:28   12 Марта 2021
Наука

Мурашко заявил, что "британский" штамм уязвим для "Спутника V"

Мурашко заявил, что "британский" штамм уязвим для "Спутника V"

Испытания действия "Спутника V" на "британский" штамм показали высокую эффективность российской вакцины против него.

Мутации коронавируса приводят к появлению новых устойчивых штаммов и порождают сомнения в эффективности уже разработанных вакцин. Российская вакцина "Спутник V" оказалась эффективной против распространяющегося по миру "британского" штамма. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко со ссылкой на результаты испытаний.

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#COVID-19 #Мурашко #Спутник V #британский штамм

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