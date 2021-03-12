Сотни человек эвакуировали из горящего здания НИИ в Екатеринбурге

Здание НИИ металлургии и материалов загорелось в Екатеринбурге. Огонь охватил площадь, равную 60 кв. м, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Здание НИИ металлургии и материалов загорелось в Екатеринбурге. Огонь охватил площадь, равную 60 кв. м, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали людей. Возгорание зафиксировано в административном здании на пятом этаже. Пожарные в количестве более 50 человек тушат огонь.

Один человек погиб, пытаясь спастись от пожара. Сотрудник центра выпрыгнул с пятого этажа. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Всего было эвакуировано более 200 человек. Для координации действий спасателей развернули оперативный штаб. В ликвидации возгорания задействованы 15 единиц спецтехники.

Еще один пожар произошел в Анапе. Там горел жилой дом на площади 1,5 тыс. кв. м, огонь распространился на верхних этажах многоквартирного дома. Тушение возгорания осложнялось сильным ветром.